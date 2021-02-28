Basın-Sen ve Gazeteciler Birliği yürüyüş düzenliyor

Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yarın Lefkoşa’da yürüyüş düzenliyor.

Ortak yapılan açıklamada, “Yaptığımız işe saygı duyulması ve bize işimizi kimsenin öğretmeye kalkmaması için yürüyoruz. Bu süreçte hakarete ve tacize uğramış tüm meslektaşlarımıza destek için sokağa iniyoruz” denildi.

Saat 18.00’de “Citroen Işıkları”nda maske ve mesafe kurallarına uyarak başlatılacak yürüyüş, Pronto çemberinde okunacak basın açıklaması ve 15 dakikalık sessiz oturma eylemiyle son bulacak.

Örgütler, tüm basın emekçilerinin bir olması gerektiğini belirterek, eyleme tüm basın emekçilerinin katılmasının güçlerine güç katacağını vurguladı, “Mesleğimiz onurumuz, gücümüz kalemimiz” dedi.