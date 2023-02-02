Basın-Sen, gazeteci Serhat İncirli’ye karşı açılan "ağırlaştırılmış tazminat" istenen davaları eleştirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), gazeteci Serhat İncirli’ye karşı açılan "ağırlaştırılmış tazminat" istenen davaları, "basın ve düşünce özgürlüğünü susturma" girişimi olarak gördüklerini belirterek, eleştirdi.

Basın-Sen Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, gazeteci Serhat İncirli’ye dava açması hakkında sendika adına yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, vatandaşın "eğitimden, sağlığa ve ekonomiye tüm alanlarda yaşadığı sorunlara yönelik tek bir politika üretilmezken bu gibi işlere zaman ayrılması" eleştirilerek, gazeteci Serhat İncirli, Cenk Mutluyakalı ve Yenidüzen Gazetesi ile İncirli'nin yazdığı yazılara destek belirtildi.