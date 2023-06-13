BASIN-SEN’ Cumhurbaşkanlığı önünde toplanacak

BASIN-SEN, YENİDÜZEN yazarı ve Kanal SİM programcısı Serhat İncirli’ye yönelik yapılanlara tepki göstermek adına Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, özelde Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkarılan YENİDÜZEN yazarı ve Kanal SİM programcısı Serhat İncirli, genelde ise tüm basın emekçilerine yapılmış olan hareketi kınamak ve tepki göstermek adına Cumhurbaşkanlığı önünde toplanılacağı belirtildi.

Açıklamada, “14 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı önünde mücadelemize destek veren sendikalarımızla basın açıklaması yapacağız” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli basın emekçileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından meslektaşımız Serhat İncirli özelinde tüm basın emekçilerine yapılmış olan hakareti kınamak ve tepki göstermek için 14 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı önünde mücadelemize destek veren sendikalarımızla basın açıklaması yapacağız.”