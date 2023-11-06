“Basın Özgürlüğü, Avrupa ve Gelecek” konulu panel düzenleniyor

“Basın Özgürlüğü, Avrupa ve Gelecek” konulu panel, 16 Kasım Perşembe akşamı yapılıyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in ofisinin ortaklaşa düzenlediği panel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda saat 19.00’da başlayacak.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre panelde, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, TDP Genel Başkanı, hukukçu Mine Atlı, CTP Milletvekili, Gazeteci Sami Özuslu ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı konuşacak.

Gazeteci Hasan Kahvecioğlu’nun moderatörlüğünde yapılacak panele gazetecilerin ve ilgi duyan herkesin davetli olduğu belirtildi.