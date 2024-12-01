Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, dün Girne’de meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının görüntülerini yayımlayan medya kuruluşlarını kınadı; etik ilkelere uymayan bu görüntülerin kaldırılmasını istedi.

KTGB’den yapılan açıklamada, “Ölümü trafik kazasında kaza anının görüntülerinin yayınlanmakta olduğunu üzülerek izliyoruz. Basın etik kuralları ile hiçbir zaman bağdaşmayan bu yayınları kınıyoruz.” denildi.

Benzer olaylar karşısında daha önceleri de defalarca uyarı yaptığını hatırlatan KTGB, buna rağmen benzer yayınların sürmesinin gazetecilikle bağdaşmayan bir tutum olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Bu yönteme başvuran meslektaşlarımızı söz konusu görüntüleri yayından kaldırmaları konusunda uyarıyoruz. Etik dışı yayın yapan basın yayın kuruluşlarını biraz daha fazla okunma veya izlenme uğruna mesleklerinin değerlerini düşürmemeye davet ediyoruz.” denildi.