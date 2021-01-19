Basın çalışanlarının aşı talebi düşük

Ülkede örgütlü yüzlerce basın çalışanından sadece 358 kişinin aşı olmak için başvurduğu, bunlardan 147’sinin Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne üye kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Basın Örgütleri Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, BAY-SEN, Dış Basın Birliği, KKTC Haber Kameramanları Birliği, BASIN-SEN ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Birliği adına Covid-19 aşısı olmak isteyen basın çalışanları için örgütler üyelerine duyuru yaptı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne üye aşı olmak için 147 kişi başvurdu. Başvurular Sağlık Bakanı’na iletildi.

Basın çalışanlarının da risk grubundaki meslekler arasında yer aldığını ifade eden Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, bu örgütlerden toplam 358 kişinin aşı olmak için başvurduğunu kaydetti. Bu sayının bazı çekincelerden dolayı düşük olduğunu ifade etti.

Cansu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne üye 147 kişinin başvurduğunu bu sayı içinden 13’ünün 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan üyelerden oluştuğu, bu 13 kişilik risk grubunun aşılama için ön sıraya alındığını anlattı. “Sanırım kişiler tedirgin, bunun ilerleyen günlerde yükseleceği inancındayım. Bu çekince giderek düşecek ve bu oran artacaktır. Bu halk arasında da böyle olacak diye düşünüyorum.” dedi.

Üye sayısına kıyasla yapılan başvuruların düşük olduğunu kaydeden Cansu, bunun ilerleyen günlerde aratacağı öngörüsünü de paylaştı.

Aşı ne zaman veya nasıl yapılacak?

Her çalışanın kendi bölgesinde aşılanacağı duyumunu aldıklarını anlatan Cansu, aşılamanın ne zaman ve nerde olacağına dair henüz net bir bilginin kendilerine ulaşmadığını, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Daha önce basın mensuplarına PCR testlerinin Gazeteciler Birliğinde yapıldığını anımsatan Cansu, yine bu yönde talepleri olacağını aktardı. Cansu, aşı muhafaza şartlarının elverdiğince aşı uygulamasının gerçekleştirileceği yerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceğini belirtti.

Cansu, “Daha önce de birçok yetkili merci kameraman, fotoğrafçı ve haberci çağrılmaması, dijital yolla aktarım yapılması için ricada bulunduk ama bazı devlet kurumlar buna uymadı. Herkesten basın çalışanlarının sağlığını da dikkate alarak gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz” dedi.

Cansu, Sağlık Bakanı ve ekibine, basın çalışanlarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı da teşekkür etti.