Basın çalışanları aşılanıyor

Aşılanma programına ‘sokağa çıkma yasağı’ sürecinde de görevini yapan ve hep sahada olan basın çalışanları da eklendi. Basın çalışanlarının aşılanması, Gazeteciler Birliği Lokali’nde gerçekleştiriliyor. Basın çalışanlarının uygulamaya yoğun ilgi gösterdiği dikkat çekti. Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşılama çalışmalarını yerinde inceledi, basın çalışanlarıyla sohbet etti.

Bazı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pilli, aşılanmada belli bir seviyeye ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Aşı teminiyle birlikte mart ayına dek ülkedeki büyük çoğunluğun aşılanması gerektiğini kaydeden Pilli, açılmaya gidilirken halkın da aşılı olması gerektiğine değindi. Ülkede aşı seferberliği başlatılacağını anlatan Pilli, özellikle Gazeteciler Birliği Lokali’nde binlerce kişinin aşılanabileceğini dile getirdi.

Üst Komite’nin toplantı halinde olduğunu ifade eden Pilli, açılımla ilgili buradan yeni kararların çıkacağını kaydetti.

Pilli, “Açtığımız sektörler çalışmazsa daha fazla zarar yapar, kendiliğinden kapanır, bu nedenle açılımda da dikkatli olmalıyız” dedi.

“…takdir Başbakanındır”

Görevden alınacağı söylentilerini de yorumlayan Pilli, “Ben 1980’li yıllardan beridir sağlık sektöründe çalışıyorum, takdir Başbakanındır.” şeklinde konuştu.