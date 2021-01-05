Başbakanlık’ta 'Canaltay' mesaisi

UBP'de Genel Başkanlık süreci ile başlayan, Meclis Başkanlığıyla da devam eden 'kriz' sürüyor.

Milletvekili Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığına adaylığının parti içerisinde destek görmemesinin ardından Başbakanlık’ta gün boyunca yoğun mesai yapıldı.

UBP’li vekiller sabah saatlerinde önce Başbakanlık’ta toplandı. Başbakan Ersan Saner, tüm vekiller ile tek tek görüştü, nabız yokladı.

Sabah saatlerinde başlayan toplantılar kısa süre önce tamamlandı. Toplantı sürerken, öğle saatlerinde ise aynı gündemle UBP Meclis Grubu’nun bir araya geleceği ifade edilse de görüşme ertelendi.