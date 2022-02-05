Başbakanlık trafik ışıkları arızalandı, sağa ve sola dönüşler trafiğe kapatıldı

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle, kavşak üzerinde sağa ve sola dönüşler yol ve trafik güvenliği açısından trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.