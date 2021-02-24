Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılarla ilgili bir sorun olmadığını savundu, "Herkes biraz bekleyecek, aşı sorunumuz yoktur" dedi.

YENİDÜZEN'e kısa bir açıklama yapan Üstel, aşı olmaması nedeniyle bazı belediyelerdeki sağlık ocaklarında vatandaşların geri döndürülmesinin sorulması üzerine ise " Başbakanımız Ankara'ya gidiyor, bize aşı getirecek" şeklinde konuştu.