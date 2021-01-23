Başbakan yardımcısı da ‘açıldı’

Hükümet ortakları “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”nin kısıtlamalarına uymama ve salgın tedbirlerini görmezden gelme anlamında adeta birbirleriyle yarışıyor.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner’in sosyal mesafe, maske tedbirlerine aldırmadan yaptığı toplantının ardından, bir paylaşım da Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan geldi.

Başbakan Saner, Elye’de parti toplantısı düzenleyerek yasakları çiğnerken, Başbakan Yardımcısı Arıklı da Karpaz’da benzer bir toplantıya imza attı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, evlerde 10 kişinin bir araya gelmesinden açılış etkinliklerine, ibadetten sergilere kadar pek çok toplu etkinliği yasaklıyor.