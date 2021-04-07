Başbakan: Test sayısı arttı, vakalar çoğaldı, kapanma gündeme gelmemeli

Başbakan Ersan Saner, son günlerde artan vakalarla ilgili “yeni bir kapanmanın” söz konusu olup olmadığı sorusuna karşılık, test sayılarındaki artış nedeniyle rakamların arttığına dikkati çekerek, geniş taramalar sonucu bu rakamların arttığını, ülkede kapanmanın gündemde olmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, dünyadaki rakamlara da değinerek, KKTC’nin korona salgını konusunda aldığı tedbirler ve rakamlara bakıldığı zaman iyi noktada olduğunu kaydetti.

Mali protokol, Erdoğan’ın onayını bekliyor

Başbakan Ersan Saner, Mali

Protokolün şu anda TC Cumhurbaşkanı’nın onayında olduğunu belirtti, “onayla birlikte kaynak aktarımı bekliyoruz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Ersan Saner, Girne Hastanesi ihalesinin iptalinin mali kaynak yetersizliği nedeniyle yapıldığını, ancak, “iş sağlığı ve güvenliği” kriterleri sonucu bazı firmaların da ihaleyi sürdüremediğini belirtti. Saner, iş güvenliğiyle ilgili tüzüğün yeniden düzenlenerek, ihaleye tekrar çıkılacağını belirtti.

Başbakan, adanın güneyine geçişlere ilişkin olarak da “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”nin kararlarına göre bir açılım olabileceğini belirtti.

Saner, ev karantinasıyla ilgili olarak da; denetimin büyük önem arz ettiğini, Pazartesi itibarıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda bir düzenlemeye gittiklerini, denetimlerin artacağını söyledi.

Elektronik bileklik

Elektronik bilekliklerle ilgili protokolün imzalandığını, lansmanın Pazartesi yapılarak uygulamaya gireceğini de ifade eden Başbakan, bileklik taşıyan kişilerin nasıl kontrol edileceklerine dair detayları da paylaştı.

Saner, bilekliğin çok hassas bir şekilde hazırlandığı ve kuralları uyulmaması halinde uyarı verileceğini anlattı, elektronik denetimin çok yararlı olacağına inanç belirtti.

Hayat pahalılığı

%10.65’lik HP Nisan maaşlarına yansıtılacak

Daha önce dondurulan yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin Nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını açıklayan Saner, sonraki dönemde yüzde birlik gelecek hayat pahalılığı artışının ise yansıtılmayacağını söyledi ve “zaten hayat pahalılığı da gözlemlenmedi” dedi.