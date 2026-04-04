"Başbakan şike yapıp Bakü'ye kaçtı, maç devam ediyor"

Atatürk Stadı önünde toplanan sendika başkanları, "sürpriz" yapmak için otobüslerle hareket etti. Öncesinde basına kısa bir açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, "Pazartesi günü büyük bir maçımız var. Geçen Pazartesi maçımız oynanırken Başbakan şike yapıp Bakü'ye kaçtı. Tahkim Kurulu bunu tespit etti ve tekrar bu Pazartesi maça çıkıyoruz. Maç devam ediyor. Bizi takip edin, varacağımız yerde tekrar bir açıklama yapacağız" dedi.

Kendisine sorulan "Maç uzatmaya gider mi?" sorusunu da yanıtlayan Maviş, "Halk kararını verdi. Uzatma yok, şike var. Maçı satın almaya kalktı Başbakan'ımız. Rüşvet, yolsuzluk gibi durumları olan bu ülkede maç satın almak normaldir. Halk maçı satın almasına izin vermedi. Bize 'tekrar maça çık, oyna' görevi verdi. Pazartesi gününe odaklanalım. O da iyi hazırlansın, biz de iyi hazırlanıyoruz. Bu maç memleketin en önemli maçıdır" şeklinde konuştu.