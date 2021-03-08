"Barış" pankartlı karşılama
Kıbrıs Türk Barış Derneği ve FEMA, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri‘nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'u pankartlarla karşıladı.
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Kıbrıs Türk Barış Derneği ve FEMA, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri‘nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'u pankartlarla karşıladı.
Ledra Palace Geçiş Noktası‘nda toplanan bir grup eylemci "Kadınlar Barış İstiyor", "Kıbrıslı Türkler Federal Çözümü Destekliyor", "Birleşik Federal Kıbrıs", "Ne Ayrılık Ne İlhak Birleşik Federal Kıbrıs."
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmî beşli konferansın hazırlıkları çerçevesinde Kıbrıslı liderlerle görüşmek için adaya geldi.
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Etiketler : fema, Jane Holl Lute, Kıbrıs Türk Barış Derneği