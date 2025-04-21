Lema GÖZAY

Öğretmenler sendikalarının başlattığı mücadele, sivil toplum örgütü ve dernekten oluşan, sayısı 70’i aşan örgütlerin desteğiyle eylem ateşi 2. haftasına Girne’de yandı.

Bu kez TIP-İŞ ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) organizasyonunda Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde yakılan ateşin etrafında toplanan Kıbrıslılar, hem laik Kıbrıs çağrılarını yeniledi hem de laiklik mücadelesi verirken kendilerini yurtlarından kovmaya çalışan kesimlere de tepkisini ortaya koydu.

Girne’de bugün gerçekleşen eylem ateşi öncesinde ilk sözü olan TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut, açılış konuşmasında hükümet olduğunu iddia eden UBP-DP-YDP hükümetinin aldığı direktiflerle toplumsal direnişi başlatan Disiplin Tüzüğü değişikliğini, toplumun tepkisine rağmen gerçekleştirildiğine dikkat çekerken, “Sembolik olarak başlattığımız eylem ateşimiz ilçelerde de yanacaktır. Hükümet olduğuna iddia edenler aldıkları direktifler doğrultusunda bu tüzüğü değiştirmeye gitmiştir. Bizim de mücadelemiz bu bağlamda artarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından diğer örgüt temsilcilerini sahneye çağıran Gürkut, yeniden söz alarak, “Barış içinde yaşamayı hak ediyoruz” vurgusunda bulundu. Gürkut, hekimler olarak bir toplumun sağlıklı olmasının yalnızca bedenen sağlıklı olması anlamına gelmediğini, sosyal, ruhen, ekonomik ve kültürek olarak da sağlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu açıdan bakınca ülkemizde sağlıklı toplumdan bahsetmek mümkün değildir. Bugüne kadar izlenen kötü politikalar nedeniyle ülke kaynaklarımız insanımıza yetmeyecek hale gelmiştir” dedi.

“Bizi yönettiğini iddia edenler kamusal kaynakları halkın ihtiyaçlarına yönlendirmek yerine siyasi rantlarına harcamayı tercih etmişlerdir”

Gürkut sözlerinin devamında ise UBP-DP-YDP hükümetinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki kamusal kaynakları halkın ihtiyaçlarına yönlendirmek yerine siyasi rantlarına harcamayı tercih ettiklerini belirterek, Kıbrıslı Türklerin birçok sorunu şunları ekledi: “Bizim çok sorunumuz vardır. Çocuklarımızın konteynerlerde değil, güvenli sınıflarda çağdaş, demokratik, bilimsel eğitimr ihtiyacı vardır. Bizim insanlarımızın ulaşılabilir eşit, çağdaş, sağlık hizmetine ihtiyacı vardır. Güvenli hastanelere ihtiyacı vardır. Acil servislerde beklemeyeceği hastanelere ihtiyacı vardır. Bu ülkenin insanın ihtiyacı olmayan gündeminde olmayan suni sorunlar çıkarılmasına ihtiyacımız yoktur. Hoş görümüzden farklılarımızla övünürken, birbirimize düşürülmeye ihtiyacımız yoktur. Laik, bilimsel be çağdaş eğitime ihtiyacımız varken bilime, eğitime siyasal islama ve kendi siyasetlerinin eğitime alet edilmesine ihtiyacımız yoktur”

Konuşmasının devamında, İfade özgürlüğüne ve bu konuda birçok gazetecinin yargılanılmasına dikkat çeken Gürkut, tüzük geri çekilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurgularken “Bu ülkede en temel insan hakkı olan düşünce ve ifade özgürlüğüne ve yargılanmasına ihtiyacımız yoktur. Külliye ihtiyacımız da yoktur. Bizler bizim gündemimiz ve toplumumuzun ihtiyacı olmayan bu tüzük değişikliği geri alınıncaya dek kararlıyız. Bugün yine burada hep beraberimiz eylem ateşini sizlerle yakacağız” ifadelerini kullandı.

Erhürman: “Bu halkın hak ettiği bu değil, halk hak ettiğini söke söke alacak”

Gürkut’un ardından sözü alan, bugünün organizatörlerinden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, konuşmasının başında “Bir daha söyleyelim burada bir halk var! Siz bilmeseniz da, öğrenmeye niyetiniz olmasa da bu halkın bir tarihi, kendi kuralları, kendi örf, adeti, tahammülleri ve yaşam tarzı var. Bu halk burada var, hiçbiriniz bu halkı yok sayamazsınız, yokmuş gibi davranamazsınız” vurgusunda bulundu.

UBP-DP-YDP hükümetine seslenen Erhürman, “Bu halkı yönettiğini, temsil ettiği iddiasında olanlar, iradeden vazgeçmiş olabilir iradesiz olabilir ama bilecekler onlar iradesizce iradenin asli sahipleri buradadır. Çekilecekler kenara, aslı sahipleri iradeyi alacak!” ifadelerini kullanırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir zaman sorun olmayan meseleleri bu toplumun asli sorunuymuş gibi ortaya atma çabalarının başarısız olacağını söyledi.

“Onlar bölmeye çalışacaklar, biz birleşeceğiz, inadına bütünleştireceğiz”

Toplumu kutuplaştırmaya çalışan söylemlere ilişkin tepki gösteren Erhürman, “Oyunlarla bu halkı bölmeye, parçalamaya çalışsınlar biz biliyoruz onlarda öğrenecek: Bu halk kardeşlerden oluşur, bu halk ne kadar uğraşırlarsa uğraşssınlar bölünmez ve gene bilecekler ki onlar bölmeye çalışacaklar, biz birleşeceğiz, inadına bütünleştireceğiz. Hep birlikte olacağız, kardeşçe yürüyecrğiz bu ülkeyi kardeşçe hep birlikte yöneteceğiz!”

“Hiç kimse bu halka hakaret edemez, herkes haddini bilecek!”

Kıbrıslı Türklere yönelik hakarette bulunan ve yurdundan kovacak kadar ileriye giden söylemlere işaret eden Erhğrman, “Kendinden geçen, ağzından çıkanı kulağı duymayan birileri var. Bu halkın ne tarihini ne mücadelesini bilir ne bu halkı tanır ne tanımaya öğrenmeye niyeti var. Ama biz bunları çok duyduk ne söylerlerse söylesinler bilecekler ki son söyleme dönemlerindedirler. Bu halk iradesini ortaya koydu, handi makamda olursa olsun hangi bakanda olursa olsun, hiç kimse bu halka hakaret edemez, herkes haddini bilecek!“ dedi.

Erhürman, Naci Talat’ın sözlerini hatırlattı: “Kimdir be bunlar?”

Erhürman konuşmasının devamında ise CTP’nin ‘Efsanevi Genel Sekreter’ diye andığı Naci Talat’ın meşhur sözüne atıfta bulunarak, “Hele da bunca mücadelen sonra ansızon çıkacak birileri ve bu halke sen ora git, buraya git seni kovuyorum deyecekler? Naci abinin söylediği gibi ‘Kimdir be bunlar?” ifadelerini kullanırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşan halkın kendi iradesiyle yeni bir düzen inşaa edeceğini ve kimsenin gitmeyeceğini hatta göç eden çocukların geri dönerek toplumum daha da çoğalacağını belirtti.

Sözlerinin sonunda ise “Biz vardık, varız, sonuna kadar da var olacağız” vurgusunda bulunan Erhürman, “Gider ayak söylenen saçma sapan, ipe sapa gelmez laflardır bunlar. Bunları hiç duymayacağız, yürümeye devam edeceğik ve biz şunu söyleyeceğik: Hiçbirimiz hiçbir yere gitmeyeceğik. Bizi yok sayamaycaksınız, biz vardık, varız, sonuna kadar da var olacağız” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Gürkut ve Erhürman’ın hitabının ardından ise toplumsal direnişin sembolü olan eylem ateşi yakıldı. Ateşin yanmasının ardından genç folklör oyuncularının performanslarına CTP Genel Başkanı ve Toplumsal Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler karşılıklı Kıbrıs havası oynayarak dahil oldu. İki başkanın karşılıklı Kıbrıs havası oynaması ise adeta “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganını pratiğe döktü.