Barda gösteri amaçlı ateş yakıldı, 1 kişi yaralandı

Karaoğlanoğlu’nda dün bir eğlence mekanında, gösteri amaçlı olarak bar tezgahı üzerinde yakılan ateş bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

25 yaşındaki F.E’nin (E) yakılan ateşe ihmalkarlık sonucu alkol atması, barda müşteri olarak bulunan 18 yaşındaki C.A.’nın (K) tutuşarak yanmasına sebep oldu.

C.A. boyun ve bel bölgesinde oluşan yanıklar sebebiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Olayda ihmali görülen F.E. tutuklandı.