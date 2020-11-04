"Barbaros" 16 Şubat'a kadar bölgede

Türkiye'nin Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 16 Şubat'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.



