"Barbaros" 16 Şubat'a kadar bölgede
Türkiye'nin Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
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Türkiye'nin Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 16 Şubat'a kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
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Etiketler : doğal gaz, doğu akdeniz, SONDAJ, Barbaros Hayrettin Paşa, navteks