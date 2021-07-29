Bar ve clubların kapalı alanları kullanıma yasaklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı.

Yeni kararlara göre bar ve clubların kapalı alanları kullanılmayacak, açık alanlara girişte ise aşı zorunluluğu aranacak.

Yeni kararlar şöyle :

İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Son doz aşısını yapan kişiler, son doz tarihinden 14 gün sonra aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Bar ve clubların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir. Aşısız kişi alınmayacaktır. Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir.

Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerekmektedir.

Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.