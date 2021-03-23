Bankacılıktan ticarete atıldı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bankacılıktan ticarete alınan 40 yaşındaki Suat Kurt, Gönyeli Yenikent’te bulunan dükkanında 22 ülkede bulunan Bolçi marka çikolataların lezzetini ülke insanına sunuyor.

19 yıllık bankacılık deneyiminin yanında ülkemizde birçok kulüpte de futbol oynayan Suat Kurt, bu markayı çok ciddi bir marka ve şık sunumları olduğu için tercih ettiğini dile getiriyor.

Gönyeli’nin yanında, Mağusa ve Girne’de de şube açmak için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurt, bununla birlikte bir market ağı da oluşturma çabasında olduğunu ve ülkenin her yerine bu çikolatayı tattırmak istediklerini de söyledi.

Bolçi markasının ham maddesinin Belçika’dan geldiğini anlatan Suat Kurt, üretimin Bolu’da yapıldığını belirterek, İngiltere, Amerika, Fransa, Yunanistan başta olmak üzere tam 22 ülkeye pazarlandığını sözlerine ekledi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Suat Kurt, risk almaktan hiçbir zaman çekinmemeleri gerektiğini ifade etti.