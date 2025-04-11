Bandabuliya’da sanatın ikinci perdesi

5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali’nin ikinci etabı kapılarını açıyor.

Gazimağusa’nın kültürel mirasıyla özdeşleşen Bandabuliya, bir kez daha sanatla nefes alıyor. Küratörlüğünü Zühre Özkaraman’ın üstlendiği 5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali'nin ilk etabı tamamlandı; şimdi sıra sanatseverlerin merakla beklediği sergi sürecinde.

6–12 Nisan tarihleri arasında dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen sanatçılar, Bandabuliya’da atölye çalışmalarını sürdürerek eserlerini üretti. Ortaya çıkan bu özgün üretimler, 12–19 Nisan tarihleri arasında aynı mekânda sanatseverlerle buluşuyor.

Festival, sanatı yalnızca galerilere değil, kamusal alanlara da taşıyarak kente yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor. Bandabuliya’nın tarihi dokusu içinde hayat bulan bu sergi, hem yerel halkı hem de Gazimağusa’yı ziyaret eden sanat tutkunlarını büyüleyici bir sanat yolculuğuna davet ediyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla hayat bulan festival, kentin kültürel belleğini zenginleştirirken, uluslararası sanatçıları ve üretimlerini halkla buluşturmanın heyecanını taşıyor.

Sergi, 12 Nisan Cumartesi, saat 17:00’de yapılacak olan açılışla başlıyor. Sergi, 12–19 Nisan 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içinde ziyaretçilere açık olacak.

Sanatla iç içe, ilham dolu bir hafta yaşamak isteyen herkesi Bandabuliya’ya bekliyoruz!