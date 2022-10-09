Balkon kapısına çarptı, kırılan camlarla ağır yaralandı
Girne'de dün gece kazayla evin balkon sürme kapısının camına çarpan 17 yaşındaki Cengiz Dündar, yaralandı.
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Girne'de dün gece kazayla evin balkon sürme kapısının camına çarpan 17 yaşındaki Cengiz Dündar, yaralandı.
Saat 23.00 sıralarındaki olayda vücudunun muhtelif yerleri kesilen Dündar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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