Balık avlamaya giden Tairov ağır yaralı
Girne’de Arapköy Göleti’nin üst kısmına balık avlamak için giden Sabit Tairov, dengesini kaybederek yüksekten düştü ve ağır şekilde yaralandı
A+A-
Girne’de Arapköy Göleti’nin üst kısmına dün saat 10.00 sıralarında, balık avlamak için giden Sabit Tairov, dengesini kaybederek yüksekten düştü ve ağır şekilde yaralandı. Tairov, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur