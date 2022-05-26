Balık avlamaya giden Tairov ağır yaralı

Girne’de Arapköy Göleti’nin üst kısmına dün saat 10.00 sıralarında, balık avlamak için giden Sabit Tairov, dengesini kaybederek yüksekten düştü ve ağır şekilde yaralandı. Tairov, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.