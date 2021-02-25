Bakanlık: Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin testi pozitif

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin 24 Şubat tarihinde yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu. Söz konusu hemşirenin tedavisine başlandığı, temaslı takibinin de yapıldığı bildirildi.