Bakanlık: Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin testi pozitif
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin 24 Şubat tarihinde yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
A+A-
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin 24 Şubat tarihinde yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu. Söz konusu hemşirenin tedavisine başlandığı, temaslı takibinin de yapıldığı bildirildi.
Bu haber toplam 435 defa okunmuştur