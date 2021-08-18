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Bakanlık: "Eksik mühür ve Adapass kaydı için aşı merkezlerine gidin"

Bakanlık: "Eksik mühür ve Adapass kaydı için aşı merkezlerine gidin"

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı kartı mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanların aşı oldukları merkeze giderek mühür işlemini yaptırabileceklerini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı kartı mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanların aşı oldukları merkeze giderek mühür işlemini yaptırabileceklerini duyurdu.

Bakanlık ayrıca AdaPass sistemine kayıt olmakta sorun yaşayan kişilerin yine aşı oldukları merkezlere hafta arası 12.00 -14.00 saatleri arasında giderek sisteme kayıt olabileceklerini açıkladı.

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