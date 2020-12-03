“Bakanlık bir an önce aşı konusunda girişimde bulunmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin COVID-19 aşısı konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi, aşı konusunda kararsızlığın endişeye neden olduğunu kaydetti.

Pilli’nin aşıyla ilgili “Göreceğiz, bakacağız” şeklindeki açıklamalarına işaret eden İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın yapması gerekenin aşı çalışmalarını takip edip, güvenlik ve etkinlik çalışmaları tamamlanmış aşıları ülkemize getirmek için girişimde bulunmak ve aşılama programlarını şimdiden hazırlamak olduğuna vurgu yaptı.

İncirli, “Aynı zamanda yurttaşların aşılama programlarına uyum göstermeleri için kanıta dayalı, doğru bilgileri toplumla paylaşmaktır. Topluma aşı kararsızlığı aşılamak ise bir sağlık bakanının yapacağı en son şey dahi olmamalıdır” dedi.

İşte Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin açıklaması:

Sağlık İşleri ve Aşı Kararsızlığı Meselesi

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19’u küresel salgın ilan edeli 10 ay oldu. O tarihten itibaren 65 milyon vaka kaydedildi, bir buçuk milyondan fazla insan yaşamını kaybetti. Ekonomik kayıplar ise trilyonlarca dolar olarak ölçülüyor. Dünyanın yaralarını sarması yıllar sürecek.

Güvenli, etkili Covid-19 aşısının geliştirilmesinin ve dağıtılmasının 2021 yılı içinde olması bekleniyor. Halk sağlığı uzmanları bireyleri koruyacak düzeyde bağışıklığın oluşabilmesi için toplumun en az %70’inin aşılanması gerektiğini söylüyor.

Biliyoruz ki ölümcül olabilen veya kalıcı zarar bırakan hastalıklara karşı aşılama her yıl milyonlarca yaşam kurtarır -çocuk felci, kızamık gibi- ve aşılar insanlığın en önemli başarı hikayelerinin başında gelir.

Covid-19 için de bilim dünyası hızlı bir şekilde aşı geliştirmeye çalışıyor. Bu amaçla salgın öncesinde başka üretimler için oluşturulan yeni teknolojiler aşının keşfine adandı. Milyarlarca dolar aşı çalışmalarına ayrıldı. Ve dünya genelinde birçok devlet için aşı birinci öncelik halini aldı.

Bütün dünyanın büyük umutlarla beklediği aşının bulunması ve dağıtılmasından sonra ülkemizde uygulanma aşamasında karşılaşabileceğimiz bazı sorunların sinyallerini Sağlık Bakanı Sn. Pilli’nin açıklamalarında işittik. Sn. Pilli “Aşı çıkacak, göreceğiz, bakacağız; ondan sonra halkımıza uygulayacağız” dedi.

Aşı kararsızlığının her zaman sorun olabileceğini biliyoruz. İnsanlar aşılarla ilgili karışık duygular, endişeler yaşayabilir. Bunun nedeni yanlış veya eksik bilgilenmedir. Dünya Sağlık Örgütü aşı kararsızlığını ilk 10 küresel sağlık tehditi arasında görmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken aşı çalışmalarını takip edip, güvenlik ve etkinlik çalışmaları tamamlanmış aşıları ülkemize getirmek için girişimde bulunmak ve aşılama programlarını şimdiden hazırlamaktır. Aynı zamanda yurttaşların aşılama programlarına uyum göstermeleri için kanıta dayalı, doğru bilgileri toplumla paylaşmaktır. Topluma aşı kararsızlığı aşılamak ise bir sağlık bakanının yapacağı en son şey dahi olmamalıdır. Dileriz ki Covid-19’u ortadan kaldıracak olan aşı tüm insanlığın hizmetine en kısa sürede girer.