Bakanlar Kurulu’ndan “revize” kararı çıktı

- Saner, 25 Ocak’a kadar “gece saat 22:00’dan sabah saat 05:00’e kısmi sokağa çıkma yasağı”nın geçerli olduğunu duyurdu. -Saner’e göre okullar bir hafta daha kapalı kalacak, okulların yeniden açılmasıyla ilgili karar 22 Ocak’ta görüşülecek. -Başbakan Ersan Saner, kamu çalışanlarına ödenecek Hayat Pahalılığı ödeneğinin reel sektörün desteklenmesi için kullanılması kararının da halen geçerli olduğunu ifade etti. -Bulaşıcı Hastalıklat Üst Komitesi’nin kamu ve özel tüm iş yerlerinin 31 Ocak’a kadar kapatılması kararının ise yeniden revize edileceği anlaşıldı. -Başbakan, “sokağa çıkma kararını almak hükümetin, diğer kapatma kararları Üst Komite’nin yetkisindedir. Sağlık Bakanı, komiteyle yeniden görüşerek, en son kararları Resmi Gazete’de yayınlayacak” dedi.

Bakanlar Kurulu dün aldığı kararların Sağlık Üst Kurulu kararları ile çelişmesinin ardından ortaya çıkan "krizi" değerlendirmek üzere toplanan Bakanlar Kurulu üst kurula “kararlarını revize et” dedi, bakan Pilli’yi bu konuda görevlendirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan başbakan Ersan Saner, dün alınan Bakanlar Kurulu kararlarının geçerli olduğunu söyledi, Üst Komite’nin “kapanma” içeren kararlarının Sağlık Bakanı tarafından revize edilerek yeniden yayınlanacağını belirtti.

Saner “sağlığı düşünürken ekonomiyi de, ekonominin çarklarını da düşünmemiz gerekir” dedi, “Hükümet bu akşam bunu yaptı” dedi.

Soğaka çıkma yasağı kararının hükümet tarafından verilebileceğini kaydeden Saner “Sokağa çıkma yasağı kararını Üst Kurul veremez, Bakanlar Kurulu bu kararı verebilir” şeklinde konuştu.

“Üst Kurul yeni kararlar üretecek, bu yeni karar Resmi Gazete’de yayınlanacak” diyen Saner “Ekonomi zarar görmemesi adına 2 gün içinde konu tekrardan görüşülecek” vurgusunda bulundu.

Dün açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarını yeninden tekrar eden Saner, soğaka çıkma yasağının bu gece saat 22.00’den itibaren başlayacağını duyurdu.

“Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 10’da yürürlüğe girecek. Okulların açılma tarihi 22 Ocak’ta üst kurulun alacağı karara göre şekillenecek. 3 aylık HP artışı maaşlara yansıtılmayacak, kaynak reel sektör desteklenecek” diyen Saner üst kurulun hangi kararları alacağını ise açıklamadı.



Dünkü Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Ersan Saner'in açıkladığı kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin gece yarısı açıkladığı kararlar