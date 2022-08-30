Bakanlar Kurulu'ndan 'bütünlemede' başarısız öğrencilere ek sınav hakkı

Bakanlar Kurulu, 2021-2022 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, Ortaokullar, Genel Lise, Kolejler ve Meslek Lisesi öğrencilerine başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ara ve son sınıflarında okuyan ve mezun olma veya bir üst sınıfa geçme kriterlerini yerine getiremeyen öğrenciler başarısız oldukları derslerden ek sınava girebilecek.

Ek sınavların tarihleri Bakanlık tarafından açıklanacak.