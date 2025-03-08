Bakan Çavuş, Yeşilköy’de üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yeşilköy’de üreticilerle bir araya gelerek sektöre yönelik destekleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda, bölgede meydana gelen don olayının geniş kapsamlı bir etki yarattığı belirtilerek, hemen hemen tüm üretim alanlarında hasar oluştuğu ifade edildi.

Yeşilköy bölgesinde gerekli inceleme çalışmalarının devam ettiği, tespitlerin tamamlanmasının ardından üreticilere gerekli ödemelerin yapılacağı vurgulandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üreticilere verilen destekler hakkında bilgi vererek, 2024 yılında mekanizasyon desteği sağladıklarını, 2025 yılında da bu desteğin devam edeceğini belirtti.

Sıfır faizli arpa desteği ile üreticilere katkı sağlandığını ifade eden Çavuş, seracılık sektörüne yönelik 11 milyon TL hibe desteği verdiklerini ve bu sayede seracılığın 600 dönüm, yaş sebze üretiminin ise 1400 dönüm genişletildiğini söyledi.

Tarım sektöründeki büyümeye dikkat çeken Çavuş, 2023 yılında tahıl üretiminde desteklerle 9 kg gübre alınabilirken, 2024’te 23 kg olduğunu, 2025 yılında ise bu miktarın 25 kg’a çıkartılarak üreticinin önemli bir girdi maliyetini üstlendiklerini dile getirdi.

Yaş sebze üretimine yılda iki kez destek verdiklerini belirten Çavuş, tüm üretim alanlarında sürdürülebilir tarımı destekleme kararlılığında olduklarını söyledi.

Bakan Çavuş, hayvancılık sektörüne yönelik de önemli bir adım atıldığını ifade ederek, bu yıl içerisinde 10 bin adet küçükbaş hayvan getirileceğini duyurdu.

Üreticiler, kendilerine verilen teşvik ve desteklerden dolayı Bakan Çavuş’a ve hükümete teşekkür etti.

Bakan Çavuş’a ziyaretinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Devlet Üretme Çiftliği Müdürü Barış Uyaroğlu ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı eşlik etti.