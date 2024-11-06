Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Haber Kıbrıs canlı yayınında tartışmalı Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, "Mecliste çalışan 3 hukukçu görüşü var, eski Meclis Başkanı Narin Şefik Hanımın olumsuz yönde görüşü var. Hal böyleyken soru işaretleri yaratmak yerine oturup farklı çözümler üretmek lazım. Ben başkan olsaydım ana muhalefetle görüşüp yeni Meclis Başkanı seçme yoluna gitmeyi tercih ederdim" dedi. Öztürk, söz konusu 3 oyun yasaya ters düştüğünü vurguladı.

Seçim sürecindeki itirazların değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Öztürk, "Bizim o gün yapılan itirazları divanda değerlendirmemiz gerekirdi. 5. turun yapıldığı gün bir divan kararı üretelim, itirazları değerlendirelim diye görüş bildirdim fakat bir sonuç alamadık. Daha çok kaosa oynamak yerine 'Ne yapılabilir'i konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, geçersiz oylar konusunda, Taçoy destekçileri olarak suçlanacaklarını bildiklerini, bu nedenle oylarını göstermek zorunda kaldıklarını belirtti ve yasaya göre gizli oy açık sayım olması gerektiğini vurguladı. "Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor. Bunların komitede görüşülüp sonuca bağlanması gerekirdi" dedi.

Bir hukukçu olarak hatalı bir duruma doğru diyemeyeceğini ifade eden Öztürk, "Benden de olan bir yanlış yaparsa bir bedelinin olması lazım. Kimse bedel ödemediği sürece yanlışlar yapılmaya devam eder" diyerek hukukun gerekliliğine vurgu yaptı.