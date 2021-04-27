Bahçeli’den Akıncı’ya çirkin sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çirkin ifadelerle yüklendi.

Bahçeli Akıncı’ya yönelik, “Bu ahmağın açıklaması, EOKA’cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir” ifadelerini kullandı.

“Bu ahmağın açıklaması, EOKA’cı bir ağızın hezeyanıdır”

Bahçeli’nin Akıncı ve Kıbrıs’a ilişkin ifadeleri şöyle:

“Bir yanda kripto para vurgunuyla, gri pasaport rezaleti, kaybolan atlar, Karadeniz’deki ve Akdeniz’deki kamplaşma sıcak konulardır. 27-29 Nisan’da BM gözetiminde Cenevre’de yapılacak Kıbrıs Konferansı da milli bir konudur. Kıbrıs’ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır. KKTC’nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesi, Ersin Tatar’ı eleştirmesi uyuyan komünist hücrelerin hayata geçtiğinin işaretidir. Bu ahmağın açıklaması, EOKA’cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir.”

“Türkiye ile iş birliği halinde mücadelesini sürdürüyor olmasından rahatsız duyanlar ise Türk düşmanları Rus sevdalılarıdır”

"27-29 Nisan'da BM gözetiminde garantör devletlerin katılımı ile Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansı da milli bir konudur. Egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır. KKTC’nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesi, ayıplı bir üslupla mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hayasızca eleştirmesi bize göre uyuyan komünist hücrelerin harekete geçtiğinin işaretidir. Nereye ve kimlerin bataklığına aktığı az çok belli olan bu ahmağın sayın Tatar’a yönelik Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacak açıklaması tam manasıyla EOKA'cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir. Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını savunan cesur bir yürektir. Türkiye ile iş birliği halinde mücadelesini sürdürüyor olmasından rahatsız duyanlar ise Türk düşmanları Rus sevdalılarıdır. Sayın Tatar’a Türkiye’nin papağını diyenler önce kendilerine bakmalı, papaz tuzaklarına nasıl düştüklerine kafa yormalıdır.”

“Akıncı ve zihniyetine yakışan tek sıfat Rum palikaryalığıdır”

“Kıbrıs’ı ayak oyunlarıyla Rumların üzerine geçirmek için elinden geleni ardına koymayan Akıncı ve zihniyetine yakışan tek sıfat Rum palikaryalığıdır. Rum’un tasmasını başına geçiren vatansızların tahriklerine aldanacak yoktur. Kıbrıs, bekadır. Aksini iddia edenler Rum’ların ve sömürgeci odakların ücretli ajanlarıdır."