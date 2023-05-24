Bağımsızlık Yolu’nun adayı Umut Ersoy

Bağımsızlık Yolu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerinde, adayının Parti Meclis Üyesi Ümit Ersoy olduğunu açıkladı.

Ersoy, yoksulluk ve emek sömürüsünün kader olmadığını, değişimin ancak emekçi kesimin örgütlenmesiyle mümkün olabileceğini, “rejim” partileriyle değişimin mümkün olmadığını savundu.

Parti’den verilen bilgiye göre ara seçimle ilgili karar dün akşam Bağımsızlık Yolu Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Ümit Ersoy basın toplantısında yaptığı konuşmada, seçim sürecinin adayların birikimleri, donanımları, akil kişilikleri veya popülerlikleri üzerinden geçecek gibi göründüğünü, bu yaklaşımı parti olarak reddettiklerini ve Bağımsızlık Yolu'nun, parti fikirleri, programı ve mücadelesi üzerinden propagandasını yapacağını ifade etti.

Bağımsızlık Yolu’nun 2022 seçimlerinde ortaya koyduğu programda yer alan, sendikasız işçi çalıştırılmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, servet vergisinin getirilmesi, elektriğin yüzde yüz kamuya ait yapılması için mücadele vereceğini kaydeden Ersoy, “Her bölgeye sığınma evi, kamusal eğitim, kamusal sağlık, şiddet önleme merkezi, taş ocaklarının kapatılması gibi konularda vaat değil bir mücadele” sözü verdiklerini kaydetti.

Yoksulluk ve emek sömürüsünün kader olmadığını, toplumda umutsuzluğun hakim olduğunu savunan Ersoy, toplumda, “seçilenlerin hepsi aynı, ne yaparsak yapalım bir şeyler değişmez” düşüncesinin yaygın olduğunu belirtti ve “Evet değişmeyecek, çünkü umutlarımızı, beklentilerimizi hep rejim partilerine emanet etmemizi istiyorlar” dedi.