Bağımsızlık Yolu’ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine katılım çağrısı

Bağımsızlık Yolu, halkı yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmaya çağırdı.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamada, “Halkımızı 1 Eylül Dünya Barış gününde sokakta olmaya, barış için mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. Şiirlerle, şarkılarla 1 Eylül’de, saat 18.00’de Kuğulu Park’tan barış için yürüyor, Lefkeliler Hanı’nda buluşuyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ve Filistin’de yaşananlara işaret edilerek, “çatışmaların karakteri gereği yeni bir paylaşım savaşının, insanlığın önüne geçme olasılığı her geçen gün daha da arttırıyor” denildi.

Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu Ortadoğu’nun ise en acımasız cephelerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, “Sıcak çatışmalardan uzakmış gibi yaşıyor olsak da yurdumuz Kıbrıs hem adadaki Birleşik Krallık üsleri ile hem de savaş gemilerine açılan Kıbrıs Cumhuriyeti limanları ile bu katliama ortak ediliyor” ifadelerine yer verildi.