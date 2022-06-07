Bağımsız Şoför Okulları Birliği yarın eylem yapacak

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, “sürüş ehliyetleri sınav sisteminde yasa dışı uygulamalar yapıldığı” gerekçesiyle yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde uyarı eylemi yapacağını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde araçlarıyla toplanacak birlik üyeleri, Başbakanlık trafik ışıkları güzergahını takip edip Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde saat 10.00’da eylem yapacak.