Baf’ta kadın cinayeti

Baf’a bağlı “Tremithusa” (Tremetuşa) köyünde bu sabah, yabancı uyruklu bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

“Cyprus Times” web sayfasında yer alan haberde, evli çiftin sabah saatlerinde şiddetli kavgaya tutuştuğu; kadının bıçakla kocasını yaraladığı ve adamın da bıçağı alarak eşini öldürüp balkondan aşağıya attığı belirtildi.

Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.