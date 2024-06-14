Baf’ta kadın cinayeti
Baf’a bağlı “Tremithusa” (Tremetuşa) köyünde bu sabah, yabancı uyruklu bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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Baf’a bağlı “Tremithusa” (Tremetuşa) köyünde bu sabah, yabancı uyruklu bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
“Cyprus Times” web sayfasında yer alan haberde, evli çiftin sabah saatlerinde şiddetli kavgaya tutuştuğu; kadının bıçakla kocasını yaraladığı ve adamın da bıçağı alarak eşini öldürüp balkondan aşağıya attığı belirtildi.
Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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