Baf’ta eğlence mekanı çıkışında kavga

Baf’ta bir eğlence mekanı önünde çıkan kavgada 32 yaşındaki bir şahıs ciddi şekilde yaralandı.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bir eğlence mekanı dışında kavga çıktığını, 22 yaşındaki bir şahsın 32 yaşındaki bir başka şahsı muştayla ciddi şekilde yaraladığını yazdı.

Eşleriyle birlikte söz konusu mekanda eğlenen ve arkadaş olan iki şahsın, mekan içerisinde bir tartışmaya karıştıklarını, çıkışta ise eşlerinin yanında saldırıya uğradıklarını yazan gazete, şahıslardan birinin 22 yaşındaki şahsın darbesi sonrasında çene kırığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındığını, saldırganın ise tutuklandığını belirtti. Gazete olayla ilgili arananlar da olduğunu kaydetti.