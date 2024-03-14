Baf’ta araç kundaklama

Baf’ta sanayi bölgesinde bir iş adamına ait aracın kundaklandığı, yangının bir diğer araca da sıçradığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Baf’ta bir iş adamına ait aracın pazartesi gecesi kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce kundaklandığını yazdı.

Haberde, kundaklanan araçtaki yangının başka bir araca da sıçrayarak her iki aracı da kullanılamaz hale getirdiği, söz konusu işadamının yaklaşık bir yıl önce de araç kundaklama mağduru olduğu ifade edildi.