Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi

Meteoroloji Dairesi, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 100 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4.0 olan deprem olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 08.27 lokalde meydana gelen depremin merkez üssünün 34.46 Kuzey ve 32.46 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 6 km derinliğinde Baf açıklarında olduğu saptandı.