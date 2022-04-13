Bacada biriken yağlar aniden alevlendi

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranda bu sabah 10.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın, restoranın baca kısmında biriken yağların alevlenmesi sonucu çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, restorana ait baca, baca aspiratör motoru ve çatı izalasyonu yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.