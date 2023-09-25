Baba da serbest bırakıldı!

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın oto parkında ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın babası A.A.’nın yaşanan ölümle akalası olmadığı belirlendi.

Olayın ardından tutuklanan baba Avcı 5 gün süre tutukluluğun ardından sabah mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Daha önce de Muhammed Bedi Avcı’nın annesi ve kardeşi tutuklanmış, suçsuz oldukları anlaşılarak, serbest bırakılmışlardı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Feyyaz İneci, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini açıklamıştı.