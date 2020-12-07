UBP-DP-YDP AZINLIK HÜKÜMETİ denemesi: ‘Eğer 27’yi bulurlarsa’

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yeni bir “Azınlık Hükümeti” denemesi yaptı. YENİDÜZEN’e konuşan Serdar Denktaş, “Şu anda 24 destek var, Hüseyin Özgürgün gelecek mi bilmiyoruz, eğer 27’yi bulurlarsa, biz desteğimizi vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün öğle saatlerinde UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e hükümeti kurma görevi görev vereceği iddia ediliyor. Bu bilgiyi YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da doğruluyor.



KIBRIS gazetesinin haberine göre üç parti 4 saatlik bir toplantı yaparak anlaştı, bakanlıkların paylaşımı da yapıldı.



“Azınlık Hükümeti” için diğer partilerden de desteğe ihtiyaç var.



Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin şu anda Meclis’te 20 sandalyesi var; Hüseyin Özgürgün yurt dışında ve istifasını sunmuştu. DP’nin 3, YDP’nin de 2 milletvekili yer alıyor.



Geçmişte bu hükümet modeline “desteğim yok” diyen Serdar Denktaş da bu kez güven oyu vereceğini söyledi; YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Tavrımızı koymuştuk ancak bir çıkış yolu bulunamadı, başka bir formül de ortaya çıkmadı. Erken seçim ülkenin yararına olmaz. Koral Çağman da destek vereceğini söyledi. Tabii Hüseyin Özgürgün gelir mi bilmiyoruz. Bakalım. 27’yi bulacaklar mı” dedi.

“Güven oyu” için Meclis toplantısına katılanların salt çoğunluğu aranıyor.



Peki komiteler nasıl çalışacak?



Meclis komitelerinde "grubu bulunan" partilerin temsilciler yer alıyor. Olası UBP-YDP-DP hükümetinde komitelerde sadece UBP’nin temsilcileri bulunacak. Bu durumda "hükümetin" komitelerde çoğunluğu bulunmayacak. Olası yasaları geçirmek için muhalefetin oyu gerekecek. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın komitelerle ilgili duruma işaret ederek "bu yöntem işlemez" diye konuştu.

"Mutabakata varıldı"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nde "büyük ölçüde mutabakata varıldığını" açıkladı.

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün akşam toplanan UBP-YDP-DP toplantısında üç partinin uzlaştığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “Komitelerde eksik olduğunuzu bilerek, muhalefeti de kucaklayarak bir duruş ortaya koyacaksınız, her adımda muhalefetin fikrini de almak lazım. Bunun bilinciyle hareket etmek gerek. Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu ilkeleri de baz alarak hareket edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı’nın bugün görevlendirme yapacağını belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilkeler bazında dün akşam yapılan UBP-YDP-DP toplantısında konuşup belli notalarda uzlaştıkları çalışmaları bugün tamamlayacaklarını anlattı.

Güvenoyu için ne gerekir, almazsa ne olur?

‘Alamayan istifa eder’

KKTC Anayasası'nın 109'uncu maddesine göre, hükümet programının Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

Güvenoyu alan Bakanlar Kurulu'na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemez.

Başbakana karşı güvensizlik önergesi, en az dokuz milletvekili tarafından verilebilir. Bir güvensizlik önergesinin reddedilmesi tarihinden üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemez.

Başbakan gerekli görürse, Bakanlar Kurulu'nda görüştükten sonra, Cumhuriyet Meclisi'nden herhangi bir zaman güven isteyebilir.

Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunluğunun otuz günlük bir süre içinde değişmesi halinde, Başbakan tarafından güvenoyuna başvurulur.

Güvenoyu alamayan veya güven istemi reddedilen veya hakkında verilen güvensizlik önergesi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilen Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı'na sunar.