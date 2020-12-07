"Büyük ölçüde mutabakata varıldı"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nde "büyük ölçüde mutabakata varıldığını" açıkladı.

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün akşam toplanan UBP-YDP-DP toplantısında üç partinin uzlaştığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “Komitelerde eksik olduğunuzu bilerek, muhalefeti de kucaklayarak bir duruş ortaya koyacaksınız, her adımda muhalefetin fikrini de almak lazım. Bunun bilinciyle hareket etmek gerek. Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu ilkeleri de baz alarak hareket edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı’nın bugün görevlendirme yapacağını belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilkeler bazında dün akşam yapılan UBP-YDP-DP toplantısında konuşup belli notalarda uzlaştıkları çalışmaları bugün tamamlayacaklarını anlattı.

“Özgürgün’ün geleceğini söylediler”

Adada olmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürdün konusuyla ilgili de yorum yapan Arıklı, “Özgürgün meselesi UBP’nin meselesi. Özgürgün’ün geleceğini söylediler. Akşam konuştuğumuz konuşmalardan biri de bu nisap konusuydu. Burada Muhalefeti de işin içine katmamız için konuşmalar yaptık. Hükümet programı açıklandıktan sonra Erhürman’ın sunduğu ilkeleri önümüze koyarsak muhalefet de buna sıcak bakacaktır. Meclis komite çalışmalarında muhalefet desteği alınabilecek çalışma içine girelim şeklinde konuştuk. Böyle bir hükümet kurulacaksa haddini bilmeli, muhalefete muhtaç olduğunu unutmamalı, aksi halde bir yere varmamız mümkün değil. Her konuda iç içe olmak zorundayız.”