UBP’de özel toplantı

Ulusal Birlik Partisi’nde, UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Rauf Denktaş ve milletvekili Serdar Denktaş’ın katılımı ile özel bir toplantı yapılıyor.

SesKıbrıs’ın haberine göre toplantı saat 17:00’da başladı. Parti temsilcilerinin olası hükümet senaryoları ve kabine üzerinde konuştuğu öğrenildi.