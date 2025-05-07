“Ayşemden Akın’a yönelik korumanın artırılması için talep gelmedi”

Türkiye’de yayın yapan Kısa Dalga’ya açıklama yapan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, “Halil Falyalı Yaşıyor” yazı dizisi nedeniyle ölüm tehdidi alan gazeteci Ayşemden Akın’ın evinin önündeki polis korumasının kaldırıldığına” dair açıklamaların ardından ilk kez konuştu. Kuni, devriyenin çekilmediğini, yalnızca uygulamanın “devriye usulü” olduğunu ve bu nedenle polislerin sürekli olarak evin önünde görünmeyebileceğini söyledi.

“Biz gerekli önlemleri almış durumdayız” diyen Kuni, korumanın artırılması yönünde herhangi bir resmi talep iletilmediğini belirtti. “Zaten böyle bir sürekli koruma sağlayacak yasal düzenleme de yok” diye konuşan Kuni, Akın’ın güvenliğinin sağlandığını savundu. (Bugün Kıbrıs)