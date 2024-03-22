Aydın: “Kaçak taşımacılığın önüne geçecek yasal düzenlemeler tamamlandı"

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak taşımacılığın önüne geçecek yasal düzenlemelerin tamamlandığını açıkladı.

Trafik Dairesi Müdürü Aydın, caydırıcı cezalar içeren yeni mevzuatın devreye girmesiyle birlikte kısa sürede ülkedeki kaçak taşımacılık sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde, kayıt dışı bir şekilde izinsiz taşımacılık yapıp haksız rekabete sebep olan korsan taşımacılar konusunda Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa yürütülen çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Bu bağlamda kaçak taşımacılığın önüne geçecek yasal düzenlemeler tamamlanmıştır. Caydırıcı cezalar içeren yeni mevzuatın devreye girmesiyle birlikte kısa sürede ülkemizdeki kaçak taşımacılık sorunu ortadan kaldırılacaktır.“