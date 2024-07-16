Aya Napa’daki bıçaklamaya 8 gün tutukluluk

Güney basını, biri Aya Napa’da bıçaklama, diğeri ise sahte kredi kartıyla alışveriş olmak üzere iki adli olaya yer verdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Aya Napa semtinde ikamet eden 23 yaşındaki bir şahıs, pazar gecesi yolda bıçaklanmış halde bulundu.

Çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve hastanede tedavi altına alınan şahsı bıçaklayanın yine Aya Napa’da sakin 42 yaşındaki bir şahıs olduğunun tespit edildiğini yazan gazete, hakkında 8 günlük tutuklama kararı verildiğini belirtti.

Gazete bir diğer haberinde ise, yine Aya Napa’da bir büfeden sahte kredi kartlarıyla çeşitli zamanlarda alışveriş yaptıkları tespit edilen 22 ve 20 yaşlarında iki şahsın tutuklandığını yazdı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 14 cep telefonu ve 2 dizüstü bilgisayar tespit edilerek incelemeye alındı.