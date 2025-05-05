Serap ŞAHİN

Turizm temsilcileri, 2025 yılı turizmine yönelik beklentilerini YENİDÜZEN’e anlattı, Turizm Master Planı’nda açıklanan gelir ve turist sayısı verilerinin otellerdeki konaklama rakamlarıyla örtüşmediğini belirtti; Avrupa pazarındaki kayıplar ve tanıtım eksikliği nedeniyle 2025’in “ayakta kalma yılı” olacağını vurguladı.Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Genel Sekreteri Süleyman Kansu, 2025'in turizm açısından pandemiden sonraki en zor yıl olduğunu belirtti, özellikle Avrupa pazarında büyük kayıplar yaşandığını ve beş yıldızlı otellerin casinolarla ayakta kaldığını, diğer otellerin ise kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ise, yabancı piyasa için hiçbir tanıtım yapılmadığını, Avrupa’dan gelişlerin belirsiz olduğunu ve açıklanan turizm gelirlerinin gerçeklerle örtüşmediğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Genel Sekreteri Süleyman Kansu:

“Bu yıl sadece ayakta kalmayı hedefliyoruz”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Genel Sekreteri Süleyman Kansu, 2025 yılının özellikle kış dönemi için çok verimli geçmediğini belirterek, "2025 yılı içinde özellikle alternatif pazarlardan Avrupa pazarından kaybettiğimiz misafirleri geri kazanmaya çalıştık. 2025 yılı, bizim sürdürülebilir bir turizm yapabilmemiz açısından önemli. Burada amaç otellerin ayakta kalması. Bu yıl sadece ayakta kalmayı ve ilerleyen dönemlere umutla bakmayı hedefliyoruz. Gerçekten, 2025 yılı bizim için çok umut verici değil." dedi.

Kansu, pandemi dönemi ve zorlayıcı olaylar hariç, 2025 yılının turizm açısından en zor yıl olarak görüldüğünü söyledi.

Kansu, "Özellikle Akdeniz Çanağı ve diğer bölgelerde, Mısır'ın ciddi bir atakta olması, Rum tarafının destinasyon olarak iyi pazarlanması ve tanıtılması, ekonomik koşullar, Türkiye'den Yunan adalarına olan akış ve Antalya'nın turizmdeki değişimi bizim için çok zor bir yıl olacağını gösteriyor." dedi.

“Yavaş yavaş Avrupalı'yı kaybediyoruz”

Turizm Master Planı’nda açıklanan rakamların otellerde konaklayan kişi sayıları ile örtüşmediğine dikkat çeken Kansu, “Baktığınızda Rum tarafına dört milyon turistin geldiği söyleniyor ancak bize, hangi pazardan 25 bin ya da 30 bin kişi geliyor? Böyle bir sayı görmüyoruz.” diye konuştu.

Özellikle İran ve Rus pazarının göründüğünü ancak oradan gelen turistlerin de ülkelerinden kaçan vatandaşlar olduğunu dile getiren Kansu, “Türkiye'den gelen misafirleri de çıkaracak olursak ikinci olarak Slovaklar, Polonyalılar ve Çekler olmak üzere üç tane pazar kalıyor.” dedi.

Tüm pazara bakıldığında otellerde konaklayan kişi sayısının 30 bini geçmediğine dikkat çeken Kansu,

“Şu anda önümüzde ciddi anlamda bir Türkiye pazarı var. Bunları Slovakya, Polonya ve Çekler takip ediyor. Diğer taraftan İsrail pazarından belli bir sayıda katkı almaya çalışıyoruz ama yavaş yavaş Avrupalı'yı kaybediyoruz. Bu konuda çok ciddi önlemler alınması gerekirken maalesef süreç daha da kötüleşiyor.” diye konuştu.

“Beş yıldızlı oteller casinolara sarıldı, diğerleri ayakta kalmaya çalışıyor”

“Beş yıldız oteller casinolara sarılmış vaziyette. Diğer üç yıldızlı, dört yıldızlı oteller de ayakta durmak için çeşitli önlemler almaya çalıştılar ama bu şekilde devam edersek yatak sayımız çok daha aşağılara doğru gidecek.” diyen Kansu, “Beş yıldızlı oteller belki ayakta kalacak ama üç yıldızlı, dört yıldızlı alternatif yataklar, küçük bütçeli misafirleri ağırlayacak olan yatakların da ortadan kalktığını göreceğiz. Bu da ciddi şekilde turizme darbe vuracak” açıklamalarında bulundu.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun:

“Yabancı piyasa için tanıtım yok”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, 2025 yılı için yabancı turist pazarında bir hareketlilik beklenmediğini söyledi. Türkiye pazarında yüzde 11’lik bir artış öngörüldüğünü belirten Tolun, “Yabancı piyasa için tanıtım yok. Reklam yok, teşvik yok. Fiyatlar çok pahalı. Kaçak evler var. Bunların önüne geçilmedi. Bu nedenle herhangi bir faaliyet olmadığı için Avrupa piyasası ya da diğer dış pazarlardan bir şey bekleyemiyoruz.” dedi.

“Avrupa'da herhangi bir faaliyet yok”

Geçtiğimiz yıla kıyasla bu sezonun da benzer geçeceğini ifade eden Tolun, en çok turistin yine Türkiye’den beklendiğini ifade etti. Avrupa’dan ise gelişlerin belirsiz olduğunu belirten Tolun, “Avrupa’dan nereden geleceğini hala bilmiyoruz. Bir plan, bir program yoktur ki bilelim. Bir tek Türkiye’yi biliyoruz.” dedi. Tolun, Türkiye’den gelen 240 acente, basın mensubu ve sosyal medya fenomenine adanın tanıtıldığını, adanın sadece kumar turizminden ibaret olmadığını gösterdiklerini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti. Tolun, Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kıbrıs’a dair tanıtım faaliyetlerinin de sürdüğünü ancak Avrupa’da herhangi bir faaliyet olmadığını belirtti. Orhan Tolun, “Bir tek kış turizmiyle ilgili charter uçuşlara teşvik verildi. Charter uçuş dışında teşvik yok.” diye konuştu.

“Planlama müsteşarlığı turizmden elde edilen geliri ikiyle çarpıp önümüze koydu”

Turizmin yalnızca fuarlara katılarak geliştirilemeyeceğini ifade eden Tolun, sektörün sürükleyici rolünün unutulmaması gerektiğini söyledi. Planlama Müsteşarlığı’nın açıkladığı turizm gelir rakamlarına da tepki gösteren Tolun, “Hayret ettiğim bir şey, bizim turist sayısında artış yok, gecelemede artış yok, ama nedense Planlama Müsteşarlığı turizmden elde edilen geliri ikiyle çarpıp önümüze koydu. Bunu nasıl çıkarttığını da merak ediyorum. Daha önce 960 milyon Dolar olan yıllık turizm gelirini nasıl oldu da bir milyar yedi yüz milyona çıkarttılar? sorusunu sordu, “Bunu bize açıklasınlar.” dedi.