Avrupa Parlamentosu Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Bulgaristan'ın Euro'ya katılma talebine ezici bir çoğunlukla olumlu oy vererek para birimini kullanan 21. üye olmasının önünü açtı.

Salı günü 531 milletvekili, Doğu Avrupa ülkesinin Euro para birimini benimsemek için gerekli tüm koşulları karşıladığını teyit eden bir rapor lehinde oy kullandı.

Teklife karşı toplam 69 oy kullanılırken 79 oy da çekimser kaldı.

Raportör Eva Maydell, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılmaya hazır olduğunu söyledi.