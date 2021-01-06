Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın Covid-19 aşısına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip Coronavirüs aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

Yüzde 94,1 etkili olan ve 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabilecek olan aşının kullanılması için AB Komisyonunun EMA'nın verdiği onayı tasdik etmesi bekleniyor.

EMA İcra Direktörü Emer Cooke, gelişmeyi "Bu aşı bize mevcut acil durumun üstesinden gelmek için başka bir araç sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının ilan edilmesinden bu yana bir yıldan kısa bir süre önce tavsiye edilen bu Coronavirüs aşısı herkesin çabalarının ve kararlılığının bir kanıtıdır." şeklinde değerlendirdi.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu. AB, 80 milyon doz opsiyonlu olmak üzere toplam 160 milyon doz Moderna aşısı siparişi verdi.

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "EMA, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve AB'de kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yan etkileri: Yorgunluk, titreme, ateş, kusma

EMA, aşının en yaygın yan etkilerin "enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik, yorgunluk, titreme, ateş, kol altında şişmiş veya hassas lenf düğümleri, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, bulantı, kusma" olduğunu duyurdu.

Moderna, 2021'de küresel aşı üretimi tahminini 500'den 600 milyon doza çıkardığını söyledi. Şirket, "2021 için potansiyel olarak 1 milyar doza ulaşmak için yatırım yapmaya ve personel eklemeye devam ettiğini" kaydetti.

Geçmişte EMA'nın "yavaş temposunu" eleştiren Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, EMA onayının duyurulmasından kısa bir süre önce Moderna aşısının önümüzdeki hafta AB ülkelerine dağıtılmaya başlamasını beklediğini söyledi. Spahn, Berlin'deki gazetecilere verdiği demeçte, Almanya'nın ilk çeyrekte bu aşıdan 2 milyon ve 2021'in tamamında 50 milyon doz alacağını söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı verdi. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başladı.

AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.