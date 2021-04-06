Avrupa İlaç Ajans: AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasındaki bağ hala araştırılıyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Coronavirüs aşısı ile "kan pıhtılaşması" vakaları arasında bir bağlantı olup olmadığının hala araştırıldığını açıkladı.

EMA Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, İtalyan gazetesi Il Messaggero ile yaptığı röportajda, "kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuşmuştu.

Bu açıklamanın ardından EMA Güvenlik Komitesi tarafından Fransız Haber Ajansı’na gönderilen yazılı yanıtta “Araştırmalar sonuçlanmadı, hala devam ediyor." denildi. EMA’nın açıklamasında, kesin sonuçların düzenlenecek basın toplantısıyla çarşamba veya perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

EMA daha önce yaptığı açıklamalarda, "mümkün" olmasına rağmen "aşının kan pıhtılaşmasına sebep olduğunu gösteren hiçbir nedensel bağın kanıtlanmadığını" ve Coronavirüse karşı aşılamanın faydalarının her zaman risklerden daha ağır bastığını savunmuştu.

Birleşik Krallık'ta 24 Mart itibarıyla uygulanan toplam 18.1 milyon dozdan 30 tromboz vakası ve 7 ölüm meydana geldi.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.