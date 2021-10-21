Avrupa Birliği'nde 31 Ekim'de kış saatine geçiliyor

Kıbrıs 31 Ekim’de kış saatine geçiyor. Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs ve Avrupa Birliği genelinde kış saati uygulaması, 31 Ekim 2021, saat sabah 04.00’de başlayacak.

Sabah saat dörtte saatler bir saat geriye alınacak.